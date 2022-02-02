Чебоксары, 2 февраля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В Новочебоксарске завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении адвоката, которого обвинили в наезде на двух детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Под уголовное преследование попал один из адвокатов Адвокатской палаты Чувашии. Следствие полагает, что наезд был совершён на иномарке «Киа Рио» 24 июня 2021 года на дороге по улице Винокурова в Новочебоксарске. Правоохранители считают, что во время езды на данном участке он использовал мобильный телефон, не принял мер для снижения скорости и не убедился в отсутствии пешеходов.

«И не уступил дорогу двум пешеходам — сёстрам 2006 и 2012 года рождения, переходящим через проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. И совершил на них наезд», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В результате ДТП одной из девочек причинён тяжкий вред здоровью.

В надзорном ведомстве отмечают, что обвиняемый признал вину частично, отрицая разговор по телефону в момент управления автомобилем.

Дело расследовало следственное управление СКР по Чувашии по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего чебоксарца, которого обвинили в применении насилия в отношении полицейского. Следствие полагает, что горожанин игнорировал требования автоинспектора, попытавшись скрыться с места происшествия и врезавшись в итоге в дерево.

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