Почти 70% калужан с ковидом не обеспечены бесплатными лекарствами
Калуга, 2 февраля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Активисты народного фронта в Калужской области направили в региональное министерство здравоохранения промежуточные итоги опроса населения о качестве оказания медпомощи при COVID-19. Об этом 2 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба Народного фронта в Калужской области Владислав Васильев.
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Согласно полученным данным, 86,1% опрошенных проходили лечение от коронавирусной инфекции амбулаторно, из них 69,9% ковидных граждан не были обеспечены бесплатными лекарствами. Это обусловило то, что 52% заболевших жителей региона просили своих родственников и знакомых привозить им медикаменты, 41,3% приходилось ходить в аптеку самим, подвергая риску заражения окружающих, 8,1% были дома без лекарств.