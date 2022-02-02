Москва, 2 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В процессе лечения COVID-19 важно не ошибиться и не назначить пациенту разные лекарства, поскольку внутренние процессы у гриппа и коронавируса разные. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ponchikov.net Грипп

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«Важной задачей было дифференциально диагностировать грипп и COVID, потому что лечение разное. При ковиде могут образовываться тромбы, а при гриппе наоборот, он сопровождается сильным кровотечением. Поэтому здесь важно не перепутать и не переназначить разные лекарства», — сказала Попова.

По её словам, назначать лекарства должен лишь квалифицированный медицинский специалист.

Попова отметила, что для быстрой диагностики медики начали использовать экспресс-тесты на коронавирус.