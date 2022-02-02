Архангельск, 2 февраля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Архангельской области выросло число случаев крупного взяточничества, сообщает региональная прокуратура.

Publicdomainpictures.net Взятка

«Всего в 2021 году выявленное взяточничество (крупное и мелкое) увеличилось на 51,3%, что вызвало рост должностных преступлений на 31,1%. Средний размер полученной взятки составил 561,5 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году преступность в Архангельской области сократилась почти на 11%.