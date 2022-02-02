Москва, , 11:14 — REGNUM В Москве за время реализации программы реновации (с августа 2017 года) введено в эксплуатацию 182 новых жилых дома, сообщили 2 февраля в пресс-службе Стройкомплекса.

Реновация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В столице под заселение передана 151 новостройка. В настоящее время строятся дома площадью 2,6 млн кв. метров, и еще 205 новостроек площадью 3,7 млн кв. метров проектируется.

По программе реновации расселено 160 старых пятиэтажек. 83 из них уже демонтированы. Собственниками новых квартир в Москве стали почти 50 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации на 2022 год запланировано переселение 37 тысяч жителей старых пятиэтажек.

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