Бухарест, , 11:13 — REGNUM Сотни сотрудников полиции, а также работников пенитенциарных учреждений Румынии собрались на центральной площади Бухареста с требованием к правительству предоставить правоохранителям «достойную зарплату и довольствие». Об этом 2 февраля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Протест Nathan Keirn

По свидетельствам очевидцев, акция правоохранителей проходит мирно. Демонстранты развернули плакаты с надписями «Мы — тоже люди!» и «Хотим к себе внимания!». На данный момент импровизированный митинг проходит у входа в здание парламента Румынии.

«Мы не добиваемся резкого повышения жалования или субсидий, мы хотим соблюдения законов, гарантирующих нам достойную жизнь в условиях инфляции и общего экономического спада», — говорится в заявлении протестного оргкомитета.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о намерении выделить дополнительные средства для реализации программы соцзащиты местных правоохранителей. Впоследствии оказалось, что на это в госбюджете не предусмотрено соответствующих расходов.