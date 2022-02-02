Берлин, , 11:13 — REGNUM Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что надеется на отмену в марте ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает Rheinische Post.

Взятие анализа на коронавирус. Германия Raimond Spekking

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«Я надеюсь, что многие защитные меры могут быть отменены в марте», — сказал Бушман.

По его словам, предпосылкой для этого является прогноз Института вирусологии им. Роберта Коха, согласно которому число случаев заражения коронавирусом вновь снизится с середины февраля.

В качестве возможных послаблений Бушман назвал отмену правила 2G в розничной торговле, которое подразумевает доступ только для привитых и выздоровевших.

По данным Института имени Роберта Коха, в Германии за сутки число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 208 498. Это стало самым высоким показателем за все время пандемии.