Нью-Йорк, США, , 11:11 — REGNUM Совет Безопасности ООН проинформируют об усилиях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по стабилизации ситуации в Казахстане. Доклад представит генеральный секретарь организации Станислав Зась. Об этом на пресс-конференции, посвящённой началу российского председательства в Совбезе всемирной организации, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

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«16 февраля пройдут обсуждения о сотрудничестве между ООН и субрегиональными организациями, в нашем случае это Организация Договора о коллективной безопасности, по поддержанию международного мира и безопасности», — уточнил дипломат.

Небензя подчервнул важность «информировать наших коллег о деятельности ОДКБ, о коллективных усилиях организации по стабилизации ситуации в Казахстане и в Центральной Азии в целом, заслушать брифинг генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася».

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил готовность выступить перед Советом Безопасности по этому вопросу повестки», — цитирует ТАСС российского диепломата.

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Как сообщало ИА REGNUM, миротворцы ОДКБ были направлены в Казахстан по запросу президента республики Касым-Жомарта Токаева на фоне массовых протестов и беспорядков. 13 января было объявлено об окончании операции и возвращении миротворцев из Казахстана. К 19 января все военнослужащие Вооружённых сил России, направленные ранее в Казахстан в рамках миротворческой миссии, вернулись на родину.