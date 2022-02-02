Каменский район, Ростовская область, , 11:10 — REGNUM В Ростовской области суд вынес приговор по делу о поджоге автомобиля судьи в отношении 21-летнего жителя Каменска-Шахтинского, исполнившего указание организатора преступления. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР.

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Следствием и судом установлено, что автомобиль сгорел на автостоянке в Каменске-Шахтинском в ночь на 19 января 2021 года. Предварительно организатор преступления передал поджигателю данные об автомобиле судьи. Злоумышленник был задержан и арестован. Мотивом преступления стала месть за ранее вынесенный приговор 26-летнему каменчанину, организовавшему поджог.

Приговором суда 21-летнему исполнителю назначено наказание в виде трёх с половиной лет колонии общего режима.

ИА REGNUM сообщало, что в рамках расследования уголовного дела об умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога, в апреле 2021 года были задержаны ещё двое фигурантов. Уголовные дела в отношении пособников рассматриваются в суде.

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