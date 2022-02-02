Токио, , 11:09 — REGNUM Правительство Японии одобрило выделение почти $1 млн для реализации проекта в сфере сельского хозяйства в Ферганской области Узбекистана. Об этом 2 февраля сообщает Газета.уз.

Сбор хлопка в Узбекистане Shuhrataxmedov

По данным журналистов, запуск рассчитанной на один год проектной инициативы запланирован на март 2022 года, а осуществляться она будет в сотрудничестве с Центром гидрометеорологической службы Узбекистана и местными партнерами в Ферганской долине.

Целью проекта является расширение сети агрометеорологических станций в Ферганской долине, разработка интеллектуальной операционной системы для агрометеомониторинга на основе дистанционного зондирования и современного моделирования, а также повышения надежности систем прогнозирования и раннего предупреждения.

Отмечается, что проект внесет вклад в адаптацию сельского хозяйства к воздействию и последствиям изменения климата, а также в достижение нулевого уровня выбросов парниковых газов благодаря климатоустойчивому развитию в Ферганской долине.