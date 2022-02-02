Ярославль, 2 февраля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области принял к рассмотрению иск о банкротстве кампании «Ключ здоровья», владеющей 21 ларьком с водой в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт арбитражного суда.

Yarnews.net Ларек с водой в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM «Ключ здоровья» в октябре 2020 года взял кредит в 7 миллионов рублей у АО «Ярославские энергосистемы» (находится в собственности мэрии Ярославля), деньги не возвращены. Депутаты муниципалитета требовали у правоохранительных органов разобраться в этом вопросе, в частности, предполагая конфликт интересов у мэра Ярославля Владимира Волкова, который признавал, что знаком с собственником кампании «Ключ здоровья».

Рассмотрение иска о банкротстве сети ларьков с водой суд назначил на 2 марта 2022 года. К этому сроку от должника ждут позиции по заявленным требованиям «Ярославских энергосистем», данных о долгах другим кредиторам, сведений о расчетных счетах или предоставления доказательств погашения имеющейся задолженности. Кроме того, СРО «Ассоциация ведущих арбитражных управляющих «Достояние» предложено определить кандидата во временные управляющие ООО «Ключ здоровья»