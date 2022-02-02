Самара, 2 февраля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Подозреваемые в хищении денежных средств у пенсионеров задержаны в Самаре. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

40.мвд.рф Кража денег

Сообщается, что в полицию обратилась женщина 1938 года рождения, проживающая в Кировском районе и сообщила, что у нее похитили деньги и сотовый телефон. 83-летняя заявительница также сообщила, что около магазина к ней подошли две незнакомые женщины и представились сотрудницами социальной службы, под предлогом выдачи выплат и продуктов питания неизвестные зашли в дом пенсионерки и попросили тару для продуктов питания.

«В тот момент, когда бабушка отвлеклась, преступницы похитили деньги и телефон, как в дальнейшем установили полицейские, чтобы не было возможности сразу обратиться в полицию. После этого «социальные работники» покинули помещение», — сообщает пресс-служба.

Вскоре полицейские выяснили, что подозреваемые находятся в одной из точек общепита г. Самары. Стражи порядка оперативно задержали двух предполагаемых злоумышленников. Одна из подозреваемых 1969 года рождения проживает в Чапаевске, ранее она была привлечена к уголовной ответственности за совершение кражи. Вторая подозреваемая 1989 года рождения проживает в Волжском районе ранее также была судима за совершение кражи и разбойного нападения.

«У одной из задержанных полицейские изъяли похищенные у потерпевшей сотовый телефон и часть денежных средств», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам кражи. У полицейских есть основания полагать, что фигуранты уголовного дела причастны к совершению других преступлений на территории региона.