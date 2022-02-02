Лондон, , 11:08 — REGNUM Британский телеведущий и продюсер Саймон Коуэлл получил травму во время катания на электрическом велосипеде. Об этом 2 февраля пишет TMZ.

Саймон Коуэлл Скриншот видео на YouTube

По данным издания, Коуэлл сломал руку и сильно ушиб щёку. Его госпитализировали в одну из больниц Лондона (Великобритания), однако довольно скоро выписали, наложив гипс.

Ранее Коуэлл сделал предложение Лорен Сильверманн, матери его сына. Пара состоит в отношениях с 2013 года.

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