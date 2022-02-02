Кызыл, 2 февраля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку информации о возникших проблемах с твёрдым топливом в Туве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Правительство Тувы Торговля углём. Тува

Из-за нехватки угля в некоторых муниципалитетах власти республики ввели запрет на его вывоз в соседние регионы.

«По результатам организованной совместно с УФАС по Республике Тыва проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года правительство Тувы ограничило цену на уголь для населения, добываемого на Каа-Хемском и Чаданском разрезах, в размере 2220,1 рубля за тонну. Поскольку в соседней Хакасии стоимость топлива поднялась до 3,7 тыс. рубля, предприниматели решили заработать на разнице.

Они начали массово скупать уголь по установленной цене и отправлять за пределы республики, что создало трудности для местных потребителей. В связи с этим республиканские власти запретили вывозить топливо до конца отопительного сезона.

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