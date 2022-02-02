София, , 11:06 — REGNUM Представители министерства труда и социальной политики (МСП) Болгарии выступили с заявлением, в котором определили сроки повышения пенсий и субсидий для малоимущих граждан страны. Об этом 2 февраля сообщает софийская газета «Дума».

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Согласно официальной информации, с 1 июля 2022-го года все без исключения пенсии в Болгарии будут повышены на 6,1%. Кроме того, планируется увеличить минимальную сумму пособия по безработице и дополнительных выплат на погашение коммунальных долгов.

«Эти средства вряд ли покроют расходы граждан в условиях инфляции, поэтому правительство готовит новые компенсационные меры», — заявил глава МСП Георги Гьоков.

Напомним, проведение масштабной социальной реформы являлось одним из основных пунктов программы коалиционного правительства Болгарии. Ранее предполагалось, что рост пенсий и пособий в стране начнется с 1 января 2022-го года.