Москва, , 11:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин 1 февраля провёл пятичасовую встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, а потом отработал вместе с ним короткую пресс-конференцию, где достаточно миролюбиво высказался по вопросам безопасности и Европа расслабилась, посчитав, что войны не будет, что Россия с США в итоге договорятся, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Виктор Орбан и Владимир Путин Kremlin.ru

«И всё же пока это лишь словесная интервенция Путина и физически мало что изменилось за сутки.

Украинские беспилотники всё так же бомбят ДНР и ДНР, оружие в Киев везут тоннами, учения Россия-Белоруссия стартуют 10 февраля.

Комплексы С-400, завезенные в Белоруссию развернулись и готовы обеспечить бесполетную зону над Украиной, Польшей с Прибалтикой заодно.

Самолеты разведчики НАТО накручивают круги около Крыма и Сочи. Да еще британский премьер-министр Борис Джонсон 1 февраля прилетел в Киев, чтобы накрутить тему войны», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, ответа США не дали адекватного ответа на ключевые требования России, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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