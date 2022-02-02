Политолог прокомментировал итоги переговоров Путина и Орбана
Москва, 2 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 февраля провёл пятичасовую встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, а потом отработал вместе с ним короткую пресс-конференцию, где достаточно миролюбиво высказался по вопросам безопасности и Европа расслабилась, посчитав, что войны не будет, что Россия с США в итоге договорятся, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, ответа США не дали адекватного ответа на ключевые требования России, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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