Кемерово, 2 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В двух городах Кемеровской области поликлиники перевели на усиленный режим работы. Речь о медицинских учреждениях Кемерова и Новокузнецка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Harsha K R В больнице

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По данным оперштаба, такое поручение в связи с ростом числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, дал зампред правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

Так, сокращается время ожидания врачебного приёма. А при наличии показаний, медики смогут выдать лекарства уже при первом обращении пациента.