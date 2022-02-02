Оренбург, 2 февраля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В правлении Российской империей у Николая II плюсов гораздо меньше. чем минусов. Его действия привели страну к катастрофе такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил выпускник исторического факультета Оренбургского государственного педагогического университета, пожелавший не раскрывать персональные данные.

Николай Второй в Ярославле

«Для своего времени он был слабым правителем. При нем произошло много событий негативных, что в конечном итоге увлекло страну в гражданскую войну, и произошёл чудовищный раскол. Как он правил Россией, это привело в принципе к катастрофе. Я против канонизации образа Николая II», — сказал собеседник.

Напомним, 14 августа 2000 года на архиерейском соборе Русской православной церкви царская семья была причислена к лику святых. В современной России редко вспоминают о преступлениях, совершенных в годы царствования Николая II.

В марте 2022 года исполнится 105 лет со дня отречения Николая Романова от престола, а в апреле — 110 лет с момента Ленского расстрела, когда от пуль правительственных войск погибли, по разным оценкам, от 150 до 270 человек.