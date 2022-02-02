Белгород, , 11:05 — REGNUM Более 400 млн рублей выделено на заключение социальных контрактов с населением в Белгородской области в 2022 году, сообщил 2 февраля губернатор Вячеслав Гладков.

Заключение контракта Sebastien Wiertz

По словам главы региона, программа государственной поддержки семей, которые находятся в непростой жизненной ситуации, показала свою эффективность в 2021 году. За январь 2022 года уже заключено 150 соцконтрактов на сумму 15 млн рублей, всего на поддержку жителей направят свыше 400 млн рублей.

«Лимиты до муниципальных образований доведены. Считаю, что это очень эффективный метод государственной поддержки, социальный контракт позволяет увеличить доход для семей, которые хотят этого. Для тех, кто своим трудом, своим умением, получив государственную поддержку, начинает вставать на ноги, получая не всегда самый большой, но постоянный источник дохода», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

В 2021 году поддержку получили свыше 4,3 тысячи белгородских семей.