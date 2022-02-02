Белгород, 2 февраля 2022, 11:05 — REGNUM Более 400 млн рублей выделено на заключение социальных контрактов с населением в Белгородской области в 2022 году, сообщил 2 февраля губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, программа государственной поддержки семей, которые находятся в непростой жизненной ситуации, показала свою эффективность в 2021 году. За январь 2022 года уже заключено 150 соцконтрактов на сумму 15 млн рублей, всего на поддержку жителей направят свыше 400 млн рублей.
В 2021 году поддержку получили свыше 4,3 тысячи белгородских семей.