Симферополь, 2 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах пришли на электронные почты администраций почти всех городов и районов Республики Крым утром 2 февраля. В зданиях работают экстренные службы, людей эвакуировали.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Сообщения о минировании очень похожи на фейковые, электронные террористы угрожают взорвать устройства и требуют выкуп в размере 13 тысяч долларов. Письма получили практически все администрации полуострова. Несмотря на предположительную фейковость сообщений — проводится эвакуация и проверка зданий. Жизнь и здоровье людей превыше всего», — приводит «Крым24» комментарий советника главы Крыма Олега Крючкова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после массового «минирования» школ в Крыму в январе 2022 года следственные органы возбудили уголовное дело.