Пекин, , 11:01 — REGNUM 32 новых случая заражения коронавирусом зафиксировано на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом 2 февраля сообщает официальный сайт оргкомитета Игр.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что 1 февраля в Пекин прибыли 815 спортсменов и представителей команд, а также 1759 человек, связанных с проведением соревнований.

В аэропорту они прошли тестирование на коронавирус, по результатам которого выявлено 15 положительных тестов. Из них три — у спортсменов и членов команд.

Кроме того, ещё 17 случаев выявлены в результате тестирования в олимпийском «пузыре».

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.