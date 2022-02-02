Москва, , 11:01 — REGNUM На территории Москвы ведётся реставрация 526 памятников архитектуры, сообщил 2 февраля мэр города Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал, что работы по реставрации с 2011 года завершены на 1754 объектах.

«Но реставрация — это вечный процесс. Закончили работы на одних памятниках, приходит время привести в порядок другие. Реставрационный бум в Москве продолжается», — написал мэр в личном блоге.

По словам мэра, сейчас в столице ведутся работы на 526 объектах. Восстанавливаются павильоны ВДНХ, здание Театра эстрады, усадьба Измалково и другие столичные памятники.