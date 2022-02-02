Магнитогорск, Челябинская область, , 10:58 — REGNUM В Архангельской области пойман гражданин, который обманул жительницу Магнитогорска. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД России по Челябинской области.

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По данным следствия, юноша 2002 года рождения, имеющий работу и ранее не судимый, предлагал услуги по организации получения дополнительного дохода с помощью игры на бирже. На его объявление клюнула 36-летняя жительница Магнитогорска. Она перечислила молодому человеку 46 тыс. рублей, но и прибыли не получила, и денег лишилась.

Сейчас подозреваемому грозит до пяти лет заключения. Пока он находится на свободе. Устанавливается причастность этого гражданина к аналогичным преступным эпизодам.