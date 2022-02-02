Барнаул, , 10:58 — REGNUM Шелаболихинский районный суд Алтайского края признал виновным 34-летнего мужчину, выставившего ребенка на мороз, и назначил два года лишения свободы. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

Голый мальчик на морозе Цитата из видео

Мужчина осужден по статьям УК РФ «Истязание», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» и «Применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

Также следствие возбудило уголовное дело по статье «Халатность» в отношении местных органов профилактики надзора за несовершеннолетними. Органы опеки отобрали детей из семьи. Трем малолетним братьям оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, они находятся в безопасных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, после опубликования в социальных сетях видео с голым плачущим мальчиком на морозе глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело. В действиях должностных лиц органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних — ПДН и КДН по Шелаболихинскому району Алтайского края по итогам проверки также нашли признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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