Архангельск, 2 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В 2021 году в Архангельской области было совершено 16 996 преступлений, что на 10,9% меньше, чем в 2020 году. Снижение преступности зафиксировано практически во всех городах и районах области, сообщает региональная прокуратура.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

По данным ведомства, количество зарегистрированных преступлений по сравнению с прошлым годом сократилось на четверть и более в Коношском (-27,5%), Плесецком (-24,7%), Холмогорском (-30,5%), Шенкурском (-36%) районах. В Архангельске преступность снизилась на 15,9%, в Северодвинске — на 10,7%.

Рост преступности отмечен в Коряжме (+6,8%), Вилегодском (+8,4%), Онежском (+1,8%), Приморском (+17,7%) и Устьянском (+10,2%) районах.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД составило портрет среднестатистического преступника в России.