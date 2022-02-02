Москва, 2 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отклонил требование Минобороны России к Главному военно-строительному управлению №14. С ФГУП истец требовал почти 1,5 млрд рублей. Вердикт судьи Киселевой ещё может быть обжалован в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны России

«В удовлетворении исковых требований отказать», — отметила судья Киселева в результативной части вердикта.

Полное решение пока не обнародовано.

Напомним, спор слушался с июля 2021 года. Сумма претензий составляла 1 495 860 967,68 рубля, в составе которых — 670 449 426 рублей 29 копеек неустойки и 825 411 541 рубль 39 копеек процентов «за пользование чужими денежными средствами в виде аванса».

27 января 2022 года министерство подало ещё два иска к тому же ФГУП. 4 апреля арбитраж рассмотрит требование «о взыскании неустойки в размере 66 464 140,61 рубля», а 1 марта — о взыскании неустойки по госконтракту от 2015 года «в размере 245 180 752,74 рубля, процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 90 758 464,73 рубля». Полная сумма претензий по второму иску превышает 335,9 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года Минобороны РФ проиграло спор с разработчиком ракетных систем — ПАО «НПО «Алмаз».