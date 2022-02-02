Париж, 2 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил визит в Марсель запланированный на 7 и 8 февраля 2022 года, сообщает Le Figaro.

Gouvernement français Эммануэль Макрон

Глава государства должен был посетить Марсель в третий раз за полгода.

Заявление Эммануэля Макрона о выдвижении его кандидатуры на пост президента Франции является лишь вопросом повестки дня. Программа главы государства в последние дни подверглась особому изучению.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении поддержал восточных христиан.