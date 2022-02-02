Астана, 2 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. В связи с ростом цен на продукты в Казахстане, необходимо ввести продуктовые карточки для малообеспеченных слоев населения. Об этом 2 февраля в ходе заседания парламента республики заявил депутат от правящей партии «Нур Отан» Аманжан Жамалов.

Продуктовая карточка

«Самые ценные товары — это продукты питания. Цены на них растут двухзначными цифрами. Никакая индексация и повышение зарплат не успеет за таким ростом цен», — заявил депутат.

Он отметил, что это должна быть временная мера до того, как экономика республики стабилизируется. Как сказал Жамалов, малообеспеченными семьями в Казахстане считаются такие, где доход на одного члена семьи ниже 25 тыс. тенге (менее $60).

Стоит отметить, согласно статистическим данным, в Казахстане в 2021 году капуста стала дороже на 35%, подсолнечное масло — на 30%, морковь — на 26%, курица — на 19%, картофель — на 19%.