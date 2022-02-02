Пенза, , 11:22 — REGNUM Предотвращая подозрительные операции на своем банковском счете, жительница Пензы 1999 года рождения перечислила мошенникам 900 тыс. рублей. С заявлением пострадавшая обратилась в полицию, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Банкомат

Неизвестный позвонил на телефон женщины и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал о подозрительных операциях на ее банковском счете. Злоумышленник предложил перечислить деньги на безопасный счет. Через банкомат женщина перевела порядка 900 тыс. рублей на указанные мошенником телефонные номера. Позже она поняла, что была обманута и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница Пензы, поверив лжесотруднику банка, потеряла более 400 тыс. рублей.

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