2 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия не виновна в росте цен на газ в Европе.

Мирослава Романенко, , 11:35 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия не виновна в росте цен на газ в Европе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет-нет-нет. Конечно же, мы не можем обвинять Россию в росте цен на газ», — приводит слова политика ТАСС.

По словам Борреля, на рост цен повлияли нескольких факторов.

«Во-первых, восстановление экономики во многом подтолкнуло спрос. Во-вторых, зима не была особенно благосклонна к производству возобновляемых энергоресурсов», — отметил политик.

«Предложение не растет, но растет спрос. Конечно, это не вина России, однако можно было бы ожидать, что в такой напряженный для рынка момент Россия как крупный поставщик могла бы внести свою лепту, чтобы сбалансировать рынок, увеличив объемы продаваемого газа, этого не произошло», — сказал он.

Газопровод Bilfinger SE

Заявление Борреля обсудили в телеграм-канале украинского интернет-журнала «Новое издание». Многие с удивлением отреагировали на слова политика, отметив, что в последнее время Запад обвинял Россию во многом…

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«Отчего такой аттракцион правды? Белый господин распорядился правду-матку нести (рубить — М. Р.)?» — недоумевает Константин.

«А завтра скажет, что виновата», — добавил Андрей С.

«Вот это они там мастера переобуваться», — отреагировал Max.

«Что случилось? Боятся совсем замёрзнуть?» — поинтересовался Василий.

«Завтра этот госчиновник будет извиняться и скажет, что его неправильно поняли…» — предположил Paul G.

«И как это понимать? Три месяца из каждой розетки орали, что РФ всех терроризирует газом, а теперь заднюю включили? Хотя, что взять с европейцев — каждый второй — заднеходовик», — написал Oleh P.

«Так, стоп… Я всё ещё в одной реальности? В моей было иначе», — иронизирует Oleg S.

«А извинения принести официально?..» — поинтересовался «О».

Жозеп Боррель в Европарламенте European Parliament

«А завтра подаст в отставку», — смеется Александр, вероятно, напоминая о главкоме ВМС ФРГ, который подал в отставку после своих слов о Крыме.

«На старого таки иногда находит просветление. Видимо, после чтения русской классики», — пошутил FanaT1k.

«Да ладно, граждане Украины, не расстраивайтесь! Завтра Боррель проснётся утром и забудет, что говорил сегодня!» — добавила Ната Л.

«Да ну не, не может быть, Путин же «виноват» во всех смертных грехах», — с сарказмом отреагировал Vladimir K.

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