Москва, , 10:55 — REGNUM Трагическая судьба бывшего российского императора Николая II и его семьи стала результатом того самого монархического принципа, на важности которого настаивают его сторонники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН), социолог Борис Кагарлицкий.

Николай II Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, сам статус монаршей династии предполагает как преимущества, так и определенные риски. Как мы знаем из истории России и других стран, когда династия рушилась, страдал не только изгоняемый монарх, но, как правило, и вся его семья. Потому что сам монархический принцип предполагает суверенность и специальный статус именно всей династической семьи, — сказал Кагарлицкий. — Поэтому в той же самой Франции во время Великой французской революции казнили не только короля, но и королеву и замучили наследника престола — Людовика XVII, который престола так и не получил. К сожалению, это не самая приятная логика, но это логика истории, которую утверждают сами сторонники монархического принципа. Они в конечном итоге получают то, на чем сами и настаивают».

Впрочем, как подчеркнул Кагарлицкий, можно привести и более приятные и гуманные исторические примеры.

«Например, [австрийских] Габсбургов никто не истребил, и они до сих пор благополучно живут в разных европейских странах. Но заметим, что даже Габсбургам на протяжении двух поколений не разрешалось приезжать на территорию Австрии. Причем всем представителям семьи. Их подвергли тотальному изгнанию. Однако Австрия смогла себе позволить такой гуманный вариант, так как ей не грозила монархическая контрреволюция, интервенция со всех сторон, бунт монархических военных и так далее», — добавил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее историк Борис Якеменко объяснил, почему достоинства последнего российского самодержца оказались неуместны в тех условиях, в которых оказалась Россия в начале XX века.

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