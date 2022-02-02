Чебоксары, , 10:53 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего водителя. Его обвиняют в том, что он едва не сбил полицейского, попытавшегося его остановить, и врезался в дерево. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 27-летний чебоксарец. Инцидент произошёл 27 октября 2021 года около 23:00 у одного из домов по улице Восточная в Чебоксарах.

Следствием установлено, что сотрудники ДПС прибыли сюда по сообщению о совершении административного правонарушения водителем Mazda, но в ходе разбирательств обратили внимание на проезжавшую иномарку Ford Focus, у водителя которого были признаки опьянения. Машину остановили.

По данным управления, водитель проигнорировал требования автоинспектора, отказался выйти из машины и поехал назад, в результате полицейский получил удар дверью.

«Инспектор ДПС попытался нажать на тормоз, чтобы остановить транспортное средство, но обвиняемый подозреваемый продолжил движение, пытаясь на ходу вытолкнуть полицейского из салона — до тех пор, пока автомобиль не врезался в дерево», — говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Дело рассмотрит Калининский районный суд Чебоксар.

В управлении добавляют, что составлен протокол о правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах перед судом в очередной раз предстанет 24-летний парень, ранее осуждённый за приготовление сосисок на Вечном огне. В рамках очередного уголовного дела ему инкриминируют наезд на полицейского.

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