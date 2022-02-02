Кострома, , 12:32 — REGNUM В Костромской области количество детей, находящихся на карантине из-за COVID-19 за неделю выросло в 4 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования и науки региона.

Карантин Татьяна Раджабова © ИА Красная Весна

В понедельник 24 января на карантин было закрыто 39 классов и 21 группа в детских садах, которые посещало 1464 ребёнка. Позднее, 31 января дома по этой причине находились уже 5685 детей из 148 классов и 27 групп. Полностью на карантин закрыты две школы в посёлке Сусанино и Судиславле. Данные за 1 и 2 февраля специалисты департамента ещё не обработали.

В связи с ростом заболеваемости в регионе разработан ряд правил. Так, учащиеся всего класса или группы отправляются по домам из-за одного заболевшего. Далее детям делают тесты. Здоровые ребята продолжают обучение, инфицированные остаются с родителями. При этом, если в образовательном учреждении на 200 детей заболеют 10% учеников, на 14-дневный карантин закрывают всю школу. Для крупных школ условие полного ухода на дистант — 5% заражённых детей.

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