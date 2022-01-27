Псков, 20 июля, 2016, 18:22 — ИА Регнум. В Псковской области вынесен приговор в отношении 43-летнего жителя Себежского района, который признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета России, дело рассматривалось в Себежском районном суде.

Установлено, что 17 сентября 2015 года мужчина присматривал за новорожденным сыном в своём доме в одной из деревень Себежского района, пока его супруга находилась со старшим ребёнком у врача. «Устав от плача младенца, он добавил в его пищу пиво, чтобы успокоить, однако это повлекло наступление смерти малыша от отравления этиловым спиртом», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.