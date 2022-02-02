Владивосток, 2 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. С начала вакцинации подростков от коронавируса во Владивостоке привились всего восемь детей.

Vashaibolit.ru Прививка

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Вакцинация препаратом «Спутник М» проходит в детской клинической больнице №2.

Первая партия вакцины из 960 доз распределена в детские поликлиники Владивостока, Артёма, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Партизанска и в Октябрьский район. Следующую партию вакцины доставят в другие муниципалитеты.

«За последнюю неделю января коронавирусом заболели в три раза больше подростков, чем в предыдущую неделю. Нас ожидает ещё не один подъём заболеваемости. Детская вакцинация стартовала 31 января — 1 февраля у нас привились четыре ребёнка, 2 февраля — тоже четыре, на 3-е записаны также четыре человека, и на пятницу ещё трое», — рассказала VL.RU заведующая амбулаторно-поликлиническим подразделением Марина Макеева.

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Как сообщало ИА REGNUM, даже по окончанию пандемии коронавируса вакцинация от COVID-19 останется, и другого варианта для человечества нет. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.