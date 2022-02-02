Москва, , 10:51 — REGNUM Сегодня, 2 февраля, курс рубля на утренних торгах демонстрирует позитивную динамику, прибавляя 0,25%, что расширяет серию побед российской валюты до пяти дней кряду, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Также рост курса рубля позволяет претендовать на более амбициозные цели укрепления с текущего уровня 76,60 за доллар США, к отметкам 75,50−76,00 за единицу американской валюты.

Конечно, достижение таких уровней вряд ли возможно за один день, все-таки российская валюта с 27 января, когда и началась текущая победная серия, уже отыграла 3,5%, укрепившись с 79,50 за доллар США, до 76,60.

Это много с учетом того, что причины вызвавшие ослабление российской валюты в последние месяцы, не были устранены.

Поэтому рублю теперь даже может потребоваться некоторый перерыв, особенно после сделанных вчера, 1 февраля, заявлений президента РФ Владимиром Путиным, о том, что ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности, «проигнорировал» основные озабоченности России.

На внешнем финансовом периметре для рубля, ситуация выглядит достаточно позитивно. Фондовые индексы в США 1 февраля выросли еще на 1%, обеспечив позитивную динамику для азиатского региона.

Японский Nikkei 225 2 февраля прибавил 1,5%, российские фондовые индексы тоже начали торги с роста на 0,5−0,8%.

Конъюнктура нефтяного рынка также за рубль, котировки держатся выше $89,00 за баррель нефти марки Brent.

Так что в целом, фон для российской валюты 2 февраля хороший и, если инвесторы, не слишком сильно расстроятся из-за слов президента России, то рубль, после некоторой паузы в районе 76,60−76,90 за доллар США, продолжит укрепление к 75,50−76,00 за американскую валюту», — считает эксперт.

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