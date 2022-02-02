Москва, 2 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Сегодня, 2 февраля, курс рубля на утренних торгах демонстрирует позитивную динамику, прибавляя 0,25%, что расширяет серию побед российской валюты до пяти дней кряду, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Также рост курса рубля позволяет претендовать на более амбициозные цели укрепления с текущего уровня 76,60 за доллар США, к отметкам 75,50−76,00 за единицу американской валюты.

Конечно, достижение таких уровней вряд ли возможно за один день, все-таки российская валюта с 27 января, когда и началась текущая победная серия, уже отыграла 3,5%, укрепившись с 79,50 за доллар США, до 76,60.

Это много с учетом того, что причины вызвавшие ослабление российской валюты в последние месяцы, не были устранены.

Поэтому рублю теперь даже может потребоваться некоторый перерыв, особенно после сделанных вчера, 1 февраля, заявлений президента РФ Владимиром Путиным, о том, что ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности, «проигнорировал» основные озабоченности России.

На внешнем финансовом периметре для рубля, ситуация выглядит достаточно позитивно. Фондовые индексы в США 1 февраля выросли еще на 1%, обеспечив позитивную динамику для азиатского региона.

Японский Nikkei 225 2 февраля прибавил 1,5%, российские фондовые индексы тоже начали торги с роста на 0,5−0,8%.

Конъюнктура нефтяного рынка также за рубль, котировки держатся выше $89,00 за баррель нефти марки Brent.

Так что в целом, фон для российской валюты 2 февраля хороший и, если инвесторы, не слишком сильно расстроятся из-за слов президента России, то рубль, после некоторой паузы в районе 76,60−76,90 за доллар США, продолжит укрепление к 75,50−76,00 за американскую валюту», — считает эксперт.

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