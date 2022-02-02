Москва, 2 февраля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В России отсутствуют случаи заражения вирусом Нипах, и власти пытаются сделать всё, чтобы этого не произошло в дальнейшем, поскольку это опасная инфекция. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Zika-virus.com Переносчик вируса

«Нет, нет. Мы очень стараемся, чтобы его и не было, потому что это было бы крайне неприятно, это опасная инфекция», — сказала Попова.

По её словам, как только стало известно о случаях заражения в Индии и были выложены последовательности генома, специалисты научного центра «Вектор» крайне быстро создали тест-систему, которая позволяет обнаружить этот вирус.