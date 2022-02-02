Кабул, , 10:51 — REGNUM В интервью телеканалу Afghanistan International Шариф Хасаньяр, бывший глава афганского агентства Ariana News, раскритиковал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за задержание двух журналистов. Он сказал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) претендуют на собственную государственность, но нигде в мире правительство не похищает своих граждан.

СМИ (сс) jarmoluk

Напомним, 31 января талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увезли в неизвестном направлении двух репортеров Ariana News.

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Хасаньяр сказал, что Аслам Хиджаб в тот день отправился в город, чтобы подготовить репортаж. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позвонили ему и сказали, что хотят проверить Ariana TV. Во время разговора радикалы подтвердили, что после проверки он вернется к своим делам, но как только он вышел из машины возле офиса, арестовали его.

Хасаньяр рассказал, что Варис Хасрат, другой репортер Ariana News, подошёл к ним и спросил о причинах ареста коллеги, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увезли и его. Бывший глава Ariana News сообщил, что до сих пор нет новостей об этих двух журналистах, их семьи и коллеги обеспокоены их судьбой.

Шариф Хасаньяр говорит, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул 15 августа 2021 года, СМИ Афганистана подпали под полную цензуру.

«СМИ Афганистана не могут отражать факты должным образом, на СМИ оказывается сильное давление», — сказал он.

По его словам, после августа «афганские СМИ потеряли очень ценные кадры в области журналистики, политических и развлекательных программ, и это, несомненно, сильно повлияло на афганские СМИ».

С приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти многие работники СМИ покинули Афганистан и нашли убежище в других странах.

«Свобода слова в Афганистане утрачивается», — сказал Хасаньяр.

По его словам, «развлекательные и образовательные программы, которые транслировались свободно, в настоящее время запрещены, а политический и новостной сектор афганских СМИ полностью подвергается цензуре со стороны администрации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

»Сотрудники разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приходят в отделы новостей СМИ, угрожают журналистам и требуют публиковать то, что им нужно, — сказал он. — Всякий раз, когда кто-либо выступает с критикой «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по телевидению, ведущему звонят из разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с угрозами, и говорят, что СМИ обязаны защищать их, а не критиковать».

Однако, по словам Хасаньяра, это противоречит профессиональной этике журналистов. Шариф Хасаньяр от имени «Дома свободы слова» призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прояснить судьбу Аслама Хиджаба и Вариса Хасрата и немедленно и безо всяких условий освободить их. Он также упомянул о задержании участниц протестов в Кабуле и сказал, что по прошествии двух недель о них ничего неизвестно. По словам Хасаньяра, очень сложно получить информацию о «задержанных» талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).