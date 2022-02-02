Киев, 2 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Учения с использованием реактивных систем залпового огня «Ураган» провели у границ Крыма подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба ВСУ.

Mil.ru РСЗО «Ураган»

Отмечается, что подразделения ВСУ отработали развёртывание РСЗО «Ураган» на огневых позициях и наведение на цели условного противника.

«Плановые полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» прошли в условиях, максимально приближенных к боевым», — говорится в сообщении.

Учения прошли недалеко от границы с Крымом.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля украинские военно-морские силы (ВМС) провели учения и тренировки на юге страны.

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