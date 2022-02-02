Душанбе, , 10:50 — REGNUM Лидера молодежи Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО, автономная область в составе Таджикистана) Амриддин Аловатшоев был задержан в России и сейчас он находится в Таджикистане. Об этом 2 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на генпрокурора Таджикистана Юсуфа Рахмона.

Таджикистан Россия (шары)

Журналисты издания отмечают, что от дальнейших комментариев генпрокурор отказался.

На днях в соцсетях появились видеообращения выходцев ГБАО, которые призывали власти Таджикистана сообщить о местонахождении Амриддина Аловатшоева.

Напомним, Аловатшоев был задержан 12 января в российском городе Белгород. 44-летний мужчина, который подозревается в организации митингов, считается лидером молодежи ГБАО в России.

Аловатшоев долгое время проживал в России и работал в частных охранных предприятиях.