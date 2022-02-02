Самара, , 10:53 — REGNUM Территорию рядом со стадионом «Самара Арена» рассматривают в качестве площадки для строительства студенческого кампуса в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самаркой области.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на встрече главы региона Дмитрия Азарова с сенаторами и депутатами Госдумы РФ, представляющими регион в парламенте страны.

В ходе обсуждения было предложено разместить объект в центре Самары, рядом с вузами.

«Стадион «Самара Арена» — это центр Самарско-Тольяттинской агломерации. Это то, куда развивается сегодня город, это район, который в ближайшее время будет активно застраиваться. Это будет развивающаяся территория, где количество постоянно проживающих граждан будет расти год от года», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Он также выказал надежду на то, что реализовывать этот проект начнут в текущем году.