Киев, , 10:49 — REGNUM Глава польского правительства Матеуш Моравецкий, прибывший с визитом в столицу Украины, провел 1 февраля переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем на тему «угрозы Киеву со стороны России». Об этом сообщает Polskie Radio.

Матеуш Моравецкий Gov.pl

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Сообщается, что в рамках переговоров Матеуш Моравецкий сказал, что «перед лицом опасности со стороны России ЕС должен объединить силы в защиту суверенитета Украины».

»Мы готовы передать Украине несколько десятков тысяч штук снарядов и артиллерийского снаряжения, противовоздушных комплексов Grom, а также минометы, разведывательные дроны и другие виды оружия оборонительного характера», — заявил польский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».