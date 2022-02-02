Петропавловск-Камчатский, 2 февраля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском начата проверка сообщений в соцсетях о том, что в одной из школ детей кормили хлебом с плесенью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

stux Плесень

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Автор сообщения в соцсетях утверждает, что школьникам выдали на обед 31 января хлеб с явными признаками плесени. Следователи совместно с врачом по общей гигиене выехали с проверкой в школу, отобрали образцы хлеба, смывы с мест хранения хлебобулочных изделий.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько десятков родителей пожаловались на симптомы отравления у своих детей в школе №4 в Валуйках Белгородской области. Проверку информации начали в прокуратуре.