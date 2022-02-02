Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM В Екатеринбурге мужчину обвиняют в убийстве 5-летней девочки. Свердловчанин приходился ребенку отчимом, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

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Трагедия произошла 28 января 2022 года. Девочка скончалась от черепно-мозговой травмы. Ее отчима задержали и заключили под стражу.

Дело находится на контроле у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. «Глава СК России дал указания представить доклад об обстоятельствах гибели 5-летней девочки» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Делом поручили заняться руководителю свердловского следственного управления СК РФ Михаилу Богинскому.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 января суд вынес приговор свердловчанину, который убил и изнасиловал 11-летнюю девочку. Ему назначили пожизненный срок в колонии особого режима.