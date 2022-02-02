Благовещенск, 2 февраля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Благовещенске передано в суд дело об оскорблении работников госавтоинспекции Белогорска. За свой поступок ответит женщина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Гибдд.рф/r/40 Инспектор ГИБДД

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Автомобиль амурчанки не соответствовал требованиям ГОСТа, в том числе по цвету кузова. Были составлены протоколы об административном правонарушении, которые задержанная отказалась подписать. Вместо этого она сняла правоохранителей на видео, сделала ролик оскорбительного содержания с использованием ненормативной лексики и разместила его в соцсетях.

После возбуждения уголовного дела женщина признала свою вину и раскаялась. Обвинительное заключение в отношении неё передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, семь с половиной лет в колонии проведёт житель Россошанского района Воронежской области за покушение на убийство своей сожительницы, и публичное оскорбление представителя власти.