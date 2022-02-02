Тбилиси, , 10:45 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 84 658 исследований на SARS-CoV-2 выявили 26 320 случаев заражения коронавирусом, что стало «рекордом» для республики. Эту информацию 2 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 226 444 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 030 065 победили инфекцию, в том числе 9555 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 15 060 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 44 человека скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 5522 пациента, в оборудованных гостиницах — 2041.

Днём ранее в Грузии в ходе 85 191 исследования выявили 24 201 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 10 732 человека, скончались 36 пациентов с COVID-19.

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