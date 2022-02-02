Екатеринбург, , 10:44 — REGNUM Жительницу Екатеринбурга будут судить из-за смерти супруга. Женщине грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд

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Инцидент произошел летом 2021 года. Женщина несла своему супруга несколько ударов ножом в область грудной клетки и живота. В результате полученных травм свердловчанин скончался в больнице.

Уголовное дело направят в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Женщину будут судить за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.