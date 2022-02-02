Орск, Оренбургская область, , 10:44 — REGNUM В посёлке Первомайский города Орска Оренбургской области неизвестный начал самосуд над бродячими животными. Под пули попадают и домашние собаки, кошки. Об этом сообщает портал Урал56.

Выстрел из ружья Wallspaper.ru

Жертвами догхантера 1 февраля стали три собаки. Двух собак мужчина увёз, одна осталась лежать на снегу. Примечательно, что у оставленной собаки на ухе имелась бирка о стерилизации и чипировании.

Жители района просят свидетелей, зафиксировавших расстрел животных на фото или видео, откликнуться. Сельчане говорят, что ранее догхантер убил пять собак и несколько кошек. Среди жертв оказался домашний пёс. По словам местных жителей, домой приходили и раненые кошки, которые тоже пострадали от пуль.

Жители пригорода подозревают, кто ведет борьбу с собаками. Супруга мужчины, подозреваемого в убийстве животных, сообщила полицейским, что муж, собрав все оружие, уехал на охоту.

Стоит отметить, что это не единственный случай в регионе, когда люди чинят самосуд над бродячими собаками.

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